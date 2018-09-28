Aydın'da izinlere tropik fırtına iptali

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Pazar günü etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri iptal edildi, izinde olan personel geri çağrıldı.

Aydın Valiliği'nden alınan tedbirlerle ilgili olarak yapılan açıklamada; “İtalya ile Yunanistan arasında yer alan İyon Denizi üzerinde meteorolojik uyarılara göre hafta sonu bir kasırga yaşanacağı, bundan ülkemiz ve ilimizin de etkileneceği öngörülmektedir. Valiliğimizce bu sebeple aşağıda sıralanan tedbirler kaymakamlıklar ve kurum amirlerinin sorumluluğu altında alınarak vatandaşlarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması için uygulamaya konulmuştur. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 02 Ekim 2018 tarihine kadar iptal edilmiştir. İzinde olan personel geri çağırılmıştır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli araç ve gereç hazırlanarak, personelin donanımlı olarak hazır bulunması sağlanacaktır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce iletişim araçlarıyla halkımız aralıksız bilgilendirecektir.

Bu güçlü fırtınanın elektrik hatlarını, haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden bunun için TEDAŞ ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Aydın Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır. Büyük endüstriyel kuruluşlar tarafından yapılan dâhili acil durum planları incelenerek, test edilecek ve gerekli görüldüğünde revize edilerek ilgili makamları bilgilendirilecektir. Olması muhtemel su taşkınlarına karşı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli tedbirleri alınarak hazırlıklı olunacaktır. Özellikle kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlarımızın kıyıdaki teknelerini karaya çekmeleri için, Liman Başkanlıkları ve ilgili diğer kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) gerekli tedbirler alınmış olup Aydın AFAD 7 gün 24 saat göreve hazır bulunmaktadır. Aydın Afet Müdahale Planı (TAMP) Aydın devreye sokularak sel, fırtına, kasırga vb. afetlerin meydana getireceği zararı önlemek için ilgili hizmet grup başkanları Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde Hafta sonu ve afetin bitimine kadar toplantıya çağrılarak, koordine edilmiş ve tüm hazırlıklar yapılmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda yukarıda belirttiğimiz ihbar hatlarını aramalarını önemle rica ederiz” denildi.

Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar tarafından alınması gereken tedbirler ise şu şekilde sıralandı: “Gündelik hayat fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle evlerin rüzgâr alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde bağlanmaları gerekmektedir. Eğer kepenk/ panjur varsa kapatılmalı ve sabitlenmelidir. Araçlar varsa garaja park edilmeli, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa park edilmelidir. Bacalar uzun ve kötü durumdaysa sağlamlaştırılmalıdır. Olması muhtemel fırtına sırasında mümkün olduğunca içeride kalınmalıdır. Fırtına sırasında hasar oluşursa onarmak için hemen dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkıldığında bina ve ağaçlardan uzak durulmalı girip çıkılırken kapılar kapatılmalı, iç kapılardan lüzumsuz olanlar kapatılmalıdır. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunmalı, mümkünse yolculuk ertelenmeli ya da alternatif yollar kullanılmalıdır. Yüksek araçlar kullanıldığında ya da çekildiğinde, özellikle yan rüzgârda daha dikkatli olunmalıdır. Gerçekten gerekli olmadığı müddetçe yolculuk yapılmamalıdır. Olması muhtemel fırtına sonrası yere düşmüş ya da sallanan elektrik / telefon kablolarına dokunulmamalıdır. Duvar, bina ve ağaçlara, fırtınanın zayıflatmış olabileceği düşünülerek, yakın yürünmemelidir. Savunmasız, bakıma muhtaç, komşu ve yakınlarınızın da güvende olduğundan emin olunmalı ve yardımcı olunmalıdır. Vatandaşlarımız acil durumlarda aşağıda verilen numaraları arayabilecektir”