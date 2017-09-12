Aydın’da kaçak avcılara ceza kesildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde henüz avı açılmamış olan Kınalı keklik Avı yapan iki şahıs yapılan ihbar ile Nazilli Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şefliğine bağlı görevlileri tarafından avladıkları kınalı keklik ve tüfekleri ile beraber ele geçirildi. İki şahıs için 450 TL tazminat bedeli, 1447 TL idari yaptırım cezası olmak üzere toplam 1897 TL para cezası uygulandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda; "Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz." denilmektedir. Ayrıca Merkez Av Komisyonunun "Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri" başlıklı kararlarında namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaların avda kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Şefliğimize ulaşan ihbar neticesinde yapılan Av Koruma Kontrol faaliyeti sonucunda; 2 şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmelerinden dolayı haklarında av kabahat tutanağı düzenlenmiştir. Bölgemizde henüz avı açılmamış olan 1 Adet Kınalı Keklik ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca şahısların tüfeklerinin haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmaması nedeni ile 2 Adet Av Tüfeği ekibimiz tarafından muhafaza altına alınmıştır. 2 Şahıs için toplamda; 450 TL Tazminat bedeli; ve 1.447 TL İdari Yaptırım cezası olmak üzere 1.897 TL para cezası uygulanacaktır. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde gerek belgeli avcılarımızın, gerekse doğa ve tabiat sevgisi ile bizlere ihbarda bulunan duyarlı vatandaşların yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.