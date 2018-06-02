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02 Haziran 2018 05:14

Aydın’da kamyon yangını

Aydın’da gece yarısı seyir halindeki bir kamyonun yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Aydın’da kamyon yangını

02 Haziran 2018 05:14

İtfaiye ekiplerinin uzun süre uğraştığı kamyon yangını nedeniyle Aydın-İzmir Kara yolu bir süre trafiğe kapandı.


Yangın gece yarısı saat 02:00 sıralarında Aydın-İzmir Kara yolu Kavaklı Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova Acarlar’da halcilik yapan A.G. isimli şahıs yönetimindeki 09 UC 196 plakalı kamyon ile seyir halinde kamyonun sağ arka lastiklerinden biri patladı. Bir süre balatların ısınması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyüp kamyonun kasasındaki sebze ve meyvelerin taşındığı plastik kasaları tutuşturdu.


Kamyonun alevler içinde kaldığını gören kamyon sürücüsü A.G. kendi imkanları ile yangını söndürmek istedi ise de başarılı olamadı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İtfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürme çalışmalarına devam ederken kamyon sürücüsü ve yakınları da kamyondaki yükü boşalttı.


Yangında maddi hasar oluşurken kamyon sürücüsü A.G.’nin halci olduğu ve kamyondaki sebzeleri Antalya’dan yüklediği öğrenildi. Polis kaz aile ilgili soruşturma başlattı.




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