Aydın’da kar ve soğuk hava pazarı vurdu

Aydın’da dün geceden bu yana etkili olan kar ve şiddetli sağanak yağışla birlikte soğuk hava en çok semt pazarlarını vurdu. Esnafın büyük çoğunluğunun tezgah açamadığı pazarda fiyatlar el yaktı.



Aydın’da dün geceden bu yana özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, şiddetli sağanak yağmur ve aşırı soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarından en çok payı Efeler, Nazilli ve Bozdoğan’da Salı günleri kurulan semt pazarları aldı. Kar ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan üreticiler ve bir kısım esnafın pazara ulaşamaması nedeniyle tezgahların yarıdan fazlası açılamadı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarda evlerinden dışarıya çıkamayınca sem pazarının kurulduğu sokaklar bomboş kaldı.



Bir süredir etkili olan olumsuz hava koşullarıyla birlikte üretimin azalması sonucu yükselişe geçen fiyatlar, pazara yeterince ürün arz edilememesi sonucu bugün tavan yaptı. İhtiyaçlarını karşılamak için pazara çıkan vatandaşlar, yağmurda daha fazla ıslanmamak için fiyatlar el yaksa da alışverişini bir an önce tamamlamanın telaşını yaşadı. Olumsuz hava koşulları ve esnafın semt pazarlarına ulaşamaması sonucu pazarda domatesin kilosu 6 TL, biberin kilosu 7 TL, salatalığın kilosu 5 TL, ıspanağın kilosu 5 TL, mandalinanın kilosu 4 TL, soğan ve sarımsağın bağı ise 3’er TL’ye yükseldi.