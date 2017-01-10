Aydın’da kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Aydın’da dün gece başlayan ve aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Aydın’ın yüksek kesimlerinde ve birçok ilçesinde etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, çocuklar yağan karın keyfini çıkardı.

Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu. Aydın’ın yüksek kesimdeki mahallelerinde yer alan okullardaki öğrenciler, teneffüse çıktıklarında, kardan adam yapıp kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar. Aydınlı vatandaşlarda kar yağışına sevindiklerini belirterek, yazın kuraklık yaşanmaması için kar yağışının önemli olduğunu ifade ettiler.