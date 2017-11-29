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29 Kasım 2017 11:36

Aydın’da Kara Cuma’ya inat ‘Mübarek Cuma’ uygulaması

Aydın’da bir firma batılı ülkelerden sonra Türkiye’de de uygulanmaya başlayan "Black Friday" yani "Kara Cuma" kampanyalarına inat ‘Mübarek Cuma’ uygulaması başlatıp, cuma saatinde de mağazayı alışverişe kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Aydın’da Kara Cuma’ya inat ‘Mübarek Cuma’ uygulaması

29 Kasım 2017 11:36

Aydın’da yaklaşık yarım asırdan bu yana halı ve avize satışı yapan Erdemoğlu adlı firma "Mübarek Cuma" kampanyası başlattıklarını ve bu uygulamanın kandil günleri de geçerli olduğunu söyledi.


Halkının yüzde 99’u Müslüman bir ülke olan Türkiye’de ’Kara Cuma’ adıyla kampanya yapılmasına içlerini sindiremediklerini belirten Ali Erdem, "Cuma günü, İslam alemi için kara değil mübarektir. Esefle kınadığımız bu ‘Kara Cuma’ uygulaması aslında dinsel bir terminoloji barındırmaktadır. Hıristiyanlıkta her yıl kutlanan şükran günün ertesi cuması alışverişle kutlandığı gündür. İşin aslı budur. Ancak bu durum İslam dininin mübarek günü olan Cuma gününü lekelemeye kadar gitmiş işin en acı olan tarafı da Müslüman olan bizim ülkemizdeki pek çok firma da buna alet olmaktadır. Türkiye’de ’Kara Cuma’ adıyla kampanya yapılması bu ülke inançları ve İslami hassasiyetlerimize zıt bir olgudur. Dinimizce de Cuma günleri alış veriş yapmak bereketli sayılırken böylesi bir günde en uygun kampanya ismi ’Mübarek Cuma İndirimi’ olmalıdır. Tüm esnaflarımızı bu kampanya ya destek olmaya davet ediyoruz. Cuma kara değil mübarektir" ifadelerine yer verdi.


Ali Erdem, mübarek Cuma ve kandil günleri birçok üründe ‘Kara Cuma’ uygulamasına inat yüzde 50’ye varan indirim uyguladıklarını söyledi




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