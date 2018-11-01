Aydın'da kariyer günleri başladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yüksek Öğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri' etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen “Yüksek Öğretim Kurumlarını Tanıtım ve Kariyer Günleri “ etkinliğinin açılışı Aydın Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programla yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Halk oyunu gösterileri ve konuşmaların ardından Vali Köşger ve protokol üyeleri üniversite stantlarını gezdi. Aydın'da öğrenim gören 12.sınıf öğrencileri iki gün boyunca etkinliğe katılan devlet ve vakıf olmak üzere 26 üniversite standını gezerek sınavda yapacakları tercihler için bilgi sahibi olmaya çalışacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenlenen etkinliklerle gündemi eğitim olarak belirlemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Biz eğitimde başarının gündem oluşturmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Eğer öğretmenler olarak sizde gündemi değiştirebilirseniz, eğitim içerikli hale getirebilirseniz, mutlaka eğitimdeki başarıda o derece artacaktır. Hemen hemen her gün bir etkinlik içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Tabi bunun içerisinde üniversite tanıtım ve kariyer günlerinin de bizim için ayrı bir önemi var. Bu çocukların her anlamda eğitim ve öğretim noktasında kişilik, kariyer olarak iyi yerlerde olmaları bizim için çok önem arz eden bir konudur. Bunu yapabilmeleri içinde doğru tercih yapmaları önemlidir” dedi.

Üniversite tanıtım ve tercih günleri organizatör firma yetkilisi Caner Işkın ise, “Burada 12. sınıf öğrencilerini toplayıp onlarla beraber, burada gelecekleriyle ilgili bilgiler almak için devlet ve vakıf üniversitelerini geldiler. Bu öğrencilerimiz üniversite hakkında bilgi alacaklar. Buradaki üniversiteler hangi bölümleri, fakülteleri var burada öğrencilere tanıtacaklar” diye konuştu.