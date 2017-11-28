Aydın’da Kasım bereketi

Oldukça bereketli geçen Kasım ayında metrekareye ortalama 100 kilogram yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini belirtti.

Aydın’da 14 Kasım 2017 tarihine kadar oldukça kurak bir sezon yaşanırken 14 Kasım’da başlayan yağışların ardından 19,20,21, 27 ve 28 Kasım günleri Aydın yağış gördü.

Aydın il genelinde Kasım ayı içerisinde şu an itibariyle en fazla yağış 125,2 kilogram ile Söke ilçesine düşerken Germencik’e 116 kilogram Didim’e 104,2 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Müdürülüğü verilerine göre; Aydın’da 28 Kasım sabahı yapılan ölçümlere göre; Aydın Efeler 70.8, Nazilli 69.8, Sultanhisar85.8, Kuşadası 82.2, Di,dim 104.2, Söke 125.2, Çine 59.2, Kavşit yaylası 102.5, Karacasu 79.6, Bozdoğan 57.8, Koçarlı 90.8, Germencik 116, Buharkent 35.9, Kuyucak 62.5, Köşk 61.1, Yenipazar 68.1 kilogram yağış aldı.

Aydın’ın komşu ili Muğla’da metrekareye ortalama 133.4 kilogram yağış düşerken Denizli’ye 44 kilogram yağış düştüğü belirtildi.