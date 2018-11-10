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Aydın'da kaybolan kadından 72 saattir haber yok

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlığa ait sosyal konutlarda yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadından 3 gündür haber alınamıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlığa ait sosyal konutlarda yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadından 3 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesindeki Karacasu SYDV konutlarında ikamet eden kimsesiz Elmas Altınkurt isimli kadın kayıplara karıştı. Son olarak 8 Kasım Perşembe günü Mobese kameralarına yansıyan kadın için il genelinde seferber olundu. Labrador cinsi arama köpeği ile AFAD ve kolluk kuvvetleri aramalarını sürdürürken ekibe Kuşadası'ndan gelen AKUT ekipleri de dahil oldu.


Kaymakam Ahmet Soley, yoğun bir şekilde arama-tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken “Bulana kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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