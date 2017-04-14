Aydın’da kayıp paraşütçü alarmı

Dağdan sedye ile uzun uğraşlar sonucu indirilen genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15:00 sıralarında Aydın Efeler İlçesi Doğanköy ile Kalfaköy mahallesi arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesinde yaşayan Ayhan Kocaman, 21 yaşındaki oğlu Nazif Kocaman ile birlikte öğle saatlerinde Doğanköy-Kalfaköy Mahallesinin arasında kalan zirvesinde bulunan doğal pistten yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. ADÜ Merkez Kampüsüne iniş yapan baba, oğluna ulaşamayınca yüksek gerilim hattına takılmış olabileceği ihtimaline karşı jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin ADÜ Merkez yerleşkesi ve çevresinde yaptığı tüm aramalara rağmen Nazif Kocaman’a ulaşılmadı. Telefonla jandarmaya ulaşan genç paraşütçünün Doğanköy Mahallesinin üst kesimindeki ormanlık alanda bulunduğunu bildirmesi üzerine ekipler bu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin tüm aramalarına rağmen genç bulunamayınca AFAD Ekipleri bölgede termal kamara ile arama yaptı. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında paraşütçü dağda ormanların arasında yaralı vaziyette bulundu.

Dağlık araziden sedye ile ekiplerin uzun uğraşlar sonucu indirdiği genç paraşütçü yaklaşık 3 kilometre elde taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı. Yaralanan paraşütçünün atlayış sırasında bir ağaca takıldığı ve takıldığı yerden yere düşmesi sonucu yaralandığı belirlendi. Genç paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.