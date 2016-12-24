Aydın’da KBRN farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlık personellerine yönelik olarak "KBRN Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.



Ülkemizi etkileyebilecek olan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehlikelerine karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık personelimize yönelik Genel Sekreterliğimizce "KBRN Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.



KBRN Bölge Koordinatörleri İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uzmanı Demet Tuğlacı ile Genel Sekreterliğine bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. M. Turhan Sofuoğlu tarafından teorik ve uygulamalı verilen eğitime; Birliğimize bağlı, KBRN A ve B rol grubu sağlık tesislerinden Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin başhekim, Acil Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Acil Servis Sorumlu Hekimi, Acil Servis Sorumlu Hemşiresi, Sivil Savunma Uzmanı, Servis Sorumluları ile Genel Sekreterliğimiz KBRN iş ve işlemlerinden sorumlu personelin katılımıyla gerçekleştirildi.



Eğitimde; Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlikelerin savaş, kaza veya doğal afetler sonucu ortama yayılması ile etkilenen vatandaşların hastaneye geldikleri andan itibaren hastane yönetiminin alması gereken tedbirler, sağlık çalışanlarının korunma yolları ve hastaların dekontaminasyonu (arındırma) konularında verilen teorik eğitime ek olarak; dekontaminasyon (arındırma) ünitesinde sağlık çalışanlarının kullanacağı C ve D tipi koruyucu giysi ile ekipman kullanımı, hastaların yıkanmasında dikkat edilecek hususlar, kullanılacak araç gereçler uygulamalı olarak tanıtıldı.