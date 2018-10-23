Aydın'da kemik üzerine minyatür sergisi

Yenipazar ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen ve eşi emekli tarih öğretmeni Aytekin Sözen'in Kemik Üzerine Minyatür adlı sergisi Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aydın Yenipazar Efeleri Yaşatma Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği halk oyunları ekibi sergi açılışı öncesinde halk oyunları gösterisi yaptı. Açılışa katılan vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi.

Nesibe ve Aytekin Sözen çifti, Aydın'da sanatın ve sanatçının önünü açan uygulamalarına imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Emekli öğretmen çiftin hayvan kemiklerini çeşitli aşamalardan geçirerek hediyelik eşyalara dönüştürdüğü sanat eserlerinin yer aldığı sergi 22 – 27 Ekim tarihleri arasında tüm sanatseverlere açık olacak.