Aydın’da kesin olmayan seçim sonuçları

Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde kullanılan oyların tamamı sayıldı. Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre Meclise AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti 1 milletvekili gönderiyor.

Aydın’da 816 bin 894 seçmenden 726 bin 244 seçmen sandık başına gitti. Milletvekili seçimlerinde AK parti 226 bin 434, MHP 57 bin 454, Hür Dava Partisi 1795, Vatan Partisi 2 bin 594, HDP 64 bin 746, CHP 244 bin 295, SP 5 bin 39, İyi Parti 107 bin 181 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise; Muharrem İnce 312 bin 871, Meral Akşener 79 bin 685, Recep Tayyip Erdoğan 268 bin 628, Selahattin Demirtaş 40 bin 882, Temel Karamollaoğlu 3 bin 138, Doğu Perinçek ise 2 bin 194 oy aldı.

“Cumhur ittifakı en büyük desteği Köşk’ten aldı”

Aydın’da Cumhur İttifakı 283 bin 888 oy alırken, Millet ittifakı 356 bin 515 oy aldı. Aydın’da 17 ilçe içerisinde Cumhur ittifakı en büyük desteği Köşk ilçesinden aldı. Bozdoğan’da Cumhur ittifakı 10 bin 395 Millet ittifakı 11 bin 373, Buharkent’te Cumhur ittifakı 3 bin 807 Millet ittifakı 4 bin 160, Çine’de Cumhur ittifakı 15 bin 923, Millet ittifakı 17 bin 996, Didim’de Cumhur ittifakı 15 bin 258, Millet ittifakı 30 bin 434, Efeler’de Cumhur ittifakı 73 bin 132 Millet ittifakı 91 bin 432, Germencik’te Cumhur ittifakı 10 bin 508 Millet İttifakı 12 bin 137, incirliova’da Cumhur ittifakı 14 bin 406 Millet İttifakı 13 bin 474, Karacasu’da Cumhur ittifakı 5 bin 668 Millet ittifakı 6 bin 417, Karpuzlu’da Cumhur ittifakı 4 bin 748 Millet ittifakı 2 bin 939, Koçarlı’da Cumhur ittifakı 8 bin 820 Millet ittifakı 6 bin 756, Köşk’te Cumhur ittifakı 11 bin 782 Millet ittifakı 4 bin 874, Kuşadası’nda Cumhur ittifakı 20 bin 258 Millet ittifakı45 bin 812, Kuyucak’ta Cumhur ittifakı 8 in 703 Millet ittifakı 9 bin 535, Nazilli’de Cumhur ittifakı 42 bin 891 Millet ittifakı 48 bin 673, Söke’de Cumhur ittifakı 27 bin 252 Millet ittifakı 39 bin 433, Sultanhisar’da Cumhur ittifakı 5 bin 871 Millet ittifakı 6 bin 734, Yenipazar’da Cumhur ittifakı 4 bin 466 Millet ittifakı4 bin 336 oy aldı.

Meclis’te Aydını temsil edecek isimler

Resmi olmayan sonuçlara göre; Aydın’ı TBMM’de Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı Ak Parti’li vekil olarak, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül CHP’li vekil olarak Adnan Sezgin de İyi Parti’li vekil olarak temsil edecek.