Aydın’da kitap izdihamı

Aydın Kitap Fuarı yoğun bir katılımla başladı.

Aydın Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından ilk defa düzenlenen fuarın hayırlı olmasını dileyen Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün bizim söyleyecek sözümüz yok. Konuşma sırası kitaplarda. Sözlerin en güzeli olan kitaplar bugün konuşacak. Aydın eğitime ve kültüre önem veren bir şehrimiz. Aydınlıların okuryazarlığı oldukça yüksek. Geç kalmış olan bu etkinlikte yazarları Aydınlı hemşerilerimizle buluşturacağız. Çocuklarımız kitap fuarını gezerek kitapların kokusunu hissetsin ve kitaba erişsinler. Genç nesilleri kitapla buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

80’e yakın yayınevinin stant açtığı fuarda, 100’e yakın yazar ve şairde okurlarıyla buluşma imkanına sahip olacak. 1. Aydın Kitap Fuarı 03 Haziran 2018 tarihine kadar, sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında gezilebilecek. Aydın Valiliği, fuarı ziyaret edecek olan 20 bin öğrenciye 7,5 lira değerinde indirim kuponu dağıtacak. Öğrenciler bu kupan ile istediği kitabı 7,5 lira indirimle alabilecek.

Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılışına Vali Yavuz Selim Köşger, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, fuara konuk olacak olan yazarlar, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.