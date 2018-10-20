Aydın'da ‘Kodlama Haftası' etkinlikleri

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Europe Code Week-Kodlama Haftası' etkinlikleri kapsamında 100 öğretmen ile bin 100 öğrenciye kodlama eğitimi verdi. Gençlerin bilgisayar olamdan da kodlamayı yapabileceğini belirten Aydın İl milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Kodlamayı eğlenceli hale getirerek öğretmeyi hedefliyoruz. Bunu da gerçekleştirdik” dedi.

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirilen Kodlama Haftası etkinlikleri gün boyu sürdü. Sabah ana okulu ve ilkokul öğrencileri için verilen eğitim öğleden sonra da orta öğretim öğrencileri için gerçekleştirildi.

Öğrencilerin durumuna göre ilgi çekici görsellerle kodlamanın temel kuralları ile ilgili görsel sunum yapılırken, öğrenciler daha sonra uygulamalı olarak kodlama yaptılar.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun yanı sıra müdür yardımcıları ve Ar-Ge görevlileri katıldı.

Yarının büyükleri olan bugünün öğrencilerini her anlamda donanımlı yetiştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Bilim ve Teknolojinin ışığında, çağdaş, modern ve çağı yakalayan bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu etkinlikte de kodlamanın eğlenceli bir şekilde kodlamanın yapılabileceğini gösterdik” dedi.