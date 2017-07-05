Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 10:18

Aydın’da koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordinasyon toplantısı yapıldıAydın merkez ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıf müdürleriyle bir araya gelinerek engelli evde bakım hizmeti alan vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet sunulması açısından gerekli koordinasyonun kurulması ve hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Aydın’da koordinasyon toplantısı yapıldı

05 Temmuz 2017 10:18

Aydın’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordinasyon toplantısı yapıldı


Aydın merkez ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıf müdürleriyle bir araya gelinerek engelli evde bakım hizmeti alan vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet sunulması açısından gerekli koordinasyonun kurulması ve hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, konuşmasında Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla verilen hizmetin verimliliğin daha üst seviyelere taşınacak inancında olduğunu belirtti.


Bozçelik, asıl amaçlarının engellilerin toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızın önemli hizmet modellerinden biri olan Engelli Evde Bakım hizmetinin arttırılması konusunda Aydın Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü olarak bu konuda her türlü sorunların giderilmesi konusunda tüm imkanlarımızı seferber edilebilir” dedi.


Yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantısında merkez ve ilçelerde yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda paylaşımlar yapıldı.


İl Müdürü Seyfi Bozçelik başkanlığındaki toplantıya il müdür yardımcıları, Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri ve SYDV müdürleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!