Aydın’da koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın merkez ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıf müdürleriyle bir araya gelinerek engelli evde bakım hizmeti alan vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet sunulması açısından gerekli koordinasyonun kurulması ve hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, konuşmasında Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla verilen hizmetin verimliliğin daha üst seviyelere taşınacak inancında olduğunu belirtti.

Bozçelik, asıl amaçlarının engellilerin toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızın önemli hizmet modellerinden biri olan Engelli Evde Bakım hizmetinin arttırılması konusunda Aydın Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü olarak bu konuda her türlü sorunların giderilmesi konusunda tüm imkanlarımızı seferber edilebilir” dedi.

Yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantısında merkez ve ilçelerde yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda paylaşımlar yapıldı.

İl Müdürü Seyfi Bozçelik başkanlığındaki toplantıya il müdür yardımcıları, Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri ve SYDV müdürleri katıldı.