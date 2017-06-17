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17 Haziran 2017 12:04

Aydın’da koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Koruyucu Aile İftar Yemeği yapıldı.

Aydın’da koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi

17 Haziran 2017 12:04


Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Koruyucu Aile Hizmetinin en iyi hizmetlerden biri olduğunu, çocukların sevgi ortamında ve aile şefkati ile yetişmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Bozçelik, “Çocuklara bu imkânı sağlayan tüm ailelere ve bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren Turkısh Airlines Flight Akademiye teşekkür ediyorum” dedi.


Aydın Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN, koruyucu ailelere, bu hizmet modelinin kutsallığını benimseyerek toplum refahını arttıracak bireyler yetiştirdikleri ve gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı teşekkür etti.


İftar yemeği Turkish Airlines Flight Akademi ile koruyucu ailelerin paylaşımlarıyla son bulurken, yemeğe katılan tüm çocuklara Turkish Airlines Flight Akademi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.


Geleneksel olarak düzenlenen Koruyucu Aile İftar Yemeğine Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Çıldır Havalimanı Genel Müdürü Sunay Karamık, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Muammer Durmaz, Çıldır Havalimanı Turkish Airlines Flight Akademi personeli, öğrencileri katıldı.




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