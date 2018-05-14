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14 Mayıs 2018 12:17

Aydın’da köşe yazarına saldırı

Aydın’da yerel gazete ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapan ve geçtiğimiz yıl bir süre yerel televizyon işleten şahıs, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Aydın’da köşe yazarına saldırı

14 Mayıs 2018 12:17

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda iki şahıs, gazeteciyi 17 saniye içinde öldüresiye darp edip kaçtı.


Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evin ihtiyaçları için markete giden Serhan Seyhan’ı takibe alan iki kişi, marketten dönen şahsa evinin önünde arabasından inerken saldırdı. Yazdığı yazıların birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradığını düşündüğünü belirten Seyhan, olaydan sonra darp raporu aldığını ve polisin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine şüpheli sıfatı ile bazı kişilerin ifadesinin alındığını söyledi.


Seyhan, “Olay evimin önünde meydana geldi. Aracımdan indiğim sırada arkadan gelen iki kişi sopalarla saldırdı. Ardından biber gazı sıkıp kaçıp gittiler. Saldırıyı yapan kişiler plakasız araçla kaçtılar. Güvenlik kamerası kayıtları var. Polis çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.




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