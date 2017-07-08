Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:10

Aydın’da kültür turları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk’e bağlı Yavuzköy Mahallesi sakinlerine yönelik Çanakkale Savaşı’nın geçtiği Gelibolu Yarımadası’na gezi düzenledi.

Aydın’da kültür turları devam ediyor

08 Temmuz 2017 12:10


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Çanakkale gezisine ilgi yoğun oldu. Geziye, Köşk’ün Yavuzköy Mahallesinden 150 vatandaş katıldı. 3 otobüs ile Yavuzköy Mahallesinden hareket eden kafile, Çanakkale şehitliklerini rehber eşliğinde gezerek, savaşın günümüze kadar ulaşan izlerini yerinde görmek üzere yola çıktı.


Conk Bayırı, Şehit Onbaşı Anıtı, Şahdere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57. Alay Şehitliği’ni ziyaret edecek olan Yavuzköy Mahalledi sakinleri, bu imkanı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:47
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!