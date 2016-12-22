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22 Aralık 2016 09:21

Aydın’da Kuraklık Tehlikesi

Aydın’da Kuraklık Tehlikesi

22 Aralık 2016 09:21

Geçtiğimiz yıllarda aşırı yağış ve Büyük Menderes Nehri’nin mevcut suyu taşıyamaması nedeniyle taşkın sorunları ile boğuşan Aydın, bu yıl yağmura hasret kaldı. Uzun yıllar ortalamasına göre Aralık ayında metrekareye 120,9 kilogram yağış düşen Aydın’a son iki yıldır aralık ayında sadece 200 gram yağış düştü. Umutlarını yitirmediklerini ancak gerekirse yağmur duasına çıkacaklarını belirten Aydın Efeler Ziraat Odası başkanı Rıza Posacı, “Ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. Kaynakları bilinçli kullanıp çevreyi sahip çıkmalıyız” dedi.
Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelen Aydın’da kış aylarına girilmesine karşın kuraklık devam ediyor. Yıllık yağış miktarının da düştüğü Aydın’da en çok yağışın gerçekleştiği aylardan biri olan Aralık ayında yağmura hasret günler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda zorunlu olarak kapakları açılan barajların bu yıl su beklediğini ve endişeli olduklarını belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, “Son aldığımız bilgilere göre; Adıgüzel Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 20 civarında. Bu durum cidden endişe verici. Geçtiğimiz ay yağmur dualarına çıkıldı. Gerekirse kış ortasında da yağmur duasına çıkacağız. İnşallah rahmet gerçekleşir” diye konuştu.
Meteorolojik verilere göre uzun yıllar yıllık yağış ortalaması 618 kilogram olan Aydın’da sıcaklık artarken yağış miktarında azalma yaşanmaya başladı. Özellikle Aralık ayının son iki yıldır oldukça kurak geçmesi endişelendiriyor. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar ovaları sular altında kalan Aydın, son iki yıldır kış mevsiminde bile yağmura hasret kaldı. Meteoroloji verilerine göre; 2015 aralık ayında Aydın’a hiç yağış düşmezken 2016 yılında şu ana kadar düşen yağış miktarının sadece 200 gram olduğu belirtildi. 2015 yılında metrekareye 686,2 kilogram yağış düşerken 2016 yılının bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen şu ana kadar metrekareye düşen yağış miktarının 421 kilogram olduğu belirtildi.
Tarımsal, içme ve kullanma suyunun önemli bir kısmını barajlardan sağlayan Aydın, barajlardaki su rezervinin de düşmesi halinde ciddi sıkıntıya düşüyor. Mevcut durumda Çine Barajı’nın idare edeceğini ancak Akçay Sağ ve Sol Sahil sulamalarında yağmur yağmazsa ciddi sıkıntı yaşanacağını belirten Ziraat Odası Başkanı Posacı, “Vakit var ama, yağmur duası da ihmal edilmemeli” diye konuştu.
“Hayat Yağmur’a Bağlı”
İnsanoğlunun yaşayabilmesi için önce nefes alması ardında da yiyip içmesi gerektiğini belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, her şeyde olduğu gibi kaynakların korunması ve çevrenin kullanılması konusunda da israftan kaçınılması gerektiğini belirtti. Küresel ısınmaya karşı gıda ve tarım üretimi konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Posacı, “İklim değişikliği nedeniyle gıda üretimi ve tarım da etkileniyor. Dünyadaki iklim değişikliğinden ve küresel ısınmadan en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de gıda üretimi ve gıda güvenliği. Sıkça değişen hava koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetler geliyor. Yaşadığımız kuraklık da bir doğal afettir. Yağmur dualarına devam edilmeli” diye konuştu.



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