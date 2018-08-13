Aydın’da Kurban bayramı öncesi gereken tüm tedbirler alındı

Kurban Komisyonu kararları hakkında bili veren İl Müdürü Aktaş, “2018 yılı kurban hizmetlerinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması ,kurban satış yerlerinin belirlenmesi amacıyla Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızın başkanlığında oluşturulan İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının aldığı kararlar doğrultusunda gereken tüm tedbirler alınmıştır.

İlimize başka illerden gelecek kurbanlık hayvanların girişleri 06 Ağustos 2018 pazartesi itibariyle izin verilmiştir. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından tespit edilip sisteme kaydı yapılan geçici kurban satış yerlerine gelecek kurbanlık hayvan taşıyan araçların kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Güvenlik Güçleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri tarafından ilimize giriş noktalarında durdurularak sağlık durumları ile yasal belgeleri denetlenecektir. Belgeleri bulunmayan araçlardaki hayvanlar karantinaya alınarak araç ve hayvan sahipleri 5996 sayılı yasa gereği idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Kurbanlık hayvanlar koyun, keçi 1 yaş, sığır, manda 2 yaş ve deveden 5 yaş oluşur. Hasta, zayıf, kör ,şaşı, dili kesik, dişleri dökülmüş, topal vb arazları bulunan hayvanlar kurban olamazlar. Kurban satış yerlerinin denetimlerinde Veteriner Sağlık Raporu, hayvan pasaportu bulunmayan, aşıları yapılmamış, yaşını doldurmayan, küpesiz ve hayvan kayıt sistemine kaydı yapılmamış ile gebe ve damızlık değeri yüksek hayvanların kurbanlık olarak satışına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımız satın alacakları hayvan ile ilgili yaş, cinsiyet, tür ve ırk bilgilerini Bakanlığımızın Hayvan Bilgi Sisteminden (https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr) veya HaySag isimli mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek öğrenebilecektir.Vatandaşlarımızın kulak küpesi ve belgesi olmayan hayvanlara itibar etmeyerek muhtemel mağduriyetleri önlemiş olacaklardır” dedi.

Kurban satış yerlerinin temizliği ve hijyeni ile bulaşıcı hayvan hastalıkları riskinin bertaraf edilmesi amacıyla büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Aktaş, şöyle konuştu: “Ayrıca geçici kesim yerleri de ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenip İlçe Belediyeleri tarafından düzenlenerek kullanıma sunulacaktır. Kesimi yapacak kişilerin tecrübeli ve elinde herhangi bir yara olmaması, kurbanlıklar da kesim sonrası görülebilecek şarbon, tüberküloz ve bruselloz gibi zoonoz hastalıklara karşı dikkatli olunması ve şüphe duydukları zaman toplum sağlığı ve çevre sağlığı açısından vatandaşlarımızın kurban satış ve kesim yerlerindeki görevlilere başvurmaları gerekmektedir.

Kesim sonrası kesimi yapılan hayvanlara ait kulak küpelerinin muhtarlıklarda mahalle muhtarlarına, resmi kesim yerlerindemezbaha görevlilerine teslim etmeleri ve kurban satış ve kesim yerlerinde dini vecibelere sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda broşür, afiş, liflet asılıp dağıtılmasına hutbe ve vaazlarda açıklamalar yapılmasına karar verilmiştir”