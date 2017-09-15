Aydın’da kurs sayısı azalırken katılımcı sayısı arttı

TÜİK tarafından açıklanan 2016 yılı Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında Aydın’da yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 583 kurs düzenlendi. Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında Aydın’da düzenlenen kurs sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken, bu kurslara katılanların sayısı yüzde 28,4, kursları bitirenlerin sayısı ise yüzde 29,3 arttı. 2016 yılında açılan 583 kursa 77 bin 835 kişi katıldı, katılımcıların yüzde 99,85’ini oluşturan 77 bin 722 kişi bu kursları başarıyla bitirdi.

Ülke genelinde ise yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında açılan kurslar 2015 yılına göre yüzde 1,5 artış gösterirken, katılımcı sayıcı yüzde 33,3, kursları bitirenlerin sayısı yüzde 34,4 artış gösterdi. Türkiye genelinde 2016 yılında açılan 72 bin 167 kursa 7 milyon 611 bin 505 kişi katıldı, katılımcıların yüzde 97,55’i olan 7 milyon 425 bin 138 kişi bu kursları bitirdi.