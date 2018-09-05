Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 08:31

Aydın’da kurtarma ekipleri, uluslararası doğal afet tatbikatına hazırlanıyor

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu tarafından 14-15 Eylül 2018 tarihleri arasında Balıkesir Gönen’de uluslararası doğal afetler tatbikatı yapılacağı belirtildi.

Aydın’da kurtarma ekipleri, uluslararası doğal afet tatbikatına hazırlanıyor

05 Eylül 2018 08:31

Aydın ekibinin de tatbikata katılacaklarını bu yönde hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aydın Arama Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki, uluslararası bu tatbikatta bilgi ve becerilerini tazeleyeceklerini söyledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan AKUT Aydın Şube Başkanı Veli Tiryaki, “Federasyonumuz, daha önce iki kez gerçekleştirdiği uluslararası tatbikatların üçüncüsünü 14-15 Eylül 2018 tarihlerinde Balıkesir Gönen’de gerçekleştirecek. Tatbikatın konusu; doğal afete uğrayan bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışması üzerine olacak. Tatbikatlarımız gerek ulusal ve gerekse uluslar arası tatbikatlarımızda olduğu gibi gerçek yıkılmış binalarda, organizasyon, koordinasyon ve arama kurtarma çalışmalarını kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Tatbikata; Almanya, Azerbaycan, Çin, Romanya, Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan davet edildi” diyerek Aydın olarak hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç