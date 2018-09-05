Aydın ekibinin de tatbikata katılacaklarını bu yönde hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aydın Arama Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki, uluslararası bu tatbikatta bilgi ve becerilerini tazeleyeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKUT Aydın Şube Başkanı Veli Tiryaki, “Federasyonumuz, daha önce iki kez gerçekleştirdiği uluslararası tatbikatların üçüncüsünü 14-15 Eylül 2018 tarihlerinde Balıkesir Gönen’de gerçekleştirecek. Tatbikatın konusu; doğal afete uğrayan bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışması üzerine olacak. Tatbikatlarımız gerek ulusal ve gerekse uluslar arası tatbikatlarımızda olduğu gibi gerçek yıkılmış binalarda, organizasyon, koordinasyon ve arama kurtarma çalışmalarını kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Tatbikata; Almanya, Azerbaycan, Çin, Romanya, Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan davet edildi” diyerek Aydın olarak hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.