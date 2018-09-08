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08 Eylül 2018 15:20

Aydın’da Kurtuluş coşkusu meydanlara sığmadı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Aydın’da Kurtuluş coşkusu meydanlara sığmadı

08 Eylül 2018 15:20

yıldönümü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl daha renkli programlarla kutlanan Kurtuluş günü etkinliklerine halk yoğun ilgi gösterdi. Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Aydın’da unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi. Akşam ise sevilen grup Duman sahneye çıkarak Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı.


IIlıcabaşı AYTER Alanı’ndaki SOLOTÜRK gösterisine binlerce izleyici katılırken Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan F-16 uçağıyla birbirinden tehlikeli ve zor hareketleri gerçekleştirdi. İzleyicilerin hayran kaldığı gösteri sonrasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar’a teşekkür plaketi takdim etti.


Kutlama etkinlikleri kapsamında akşam kent meydanındaki havuzda ışıklı ses gösterisi düzenlendi. Gösteri sonrasında ise minik efe Efe Duran zeybek oynadı. Herkesin hayranlıkla izlediği minik Efe seyircilerden bol bol alkış aldı.


Konser öncesi sahneden seyircileri selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gençlerle gurur duyduğunu belirtti. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden başkan Çerçioğlu, büyükşehir belediyesi olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.


Duman konserine ise çoğunluğu genç on binlerce Aydınlı katıldı. Duman’ın birbirinden güzel şarkılarına eşlik eden seyirciler güzel bir akşam yaşamanın keyfini çıkarttılar.


Kurtuluş etkinlikleri Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle sona erdi.




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