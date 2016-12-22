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22 Aralık 2016 13:25

Aydın’da kurumların spor alanındaki ortak çalışmaları genişletiliyor

Aydın’da kurumların spor alanındaki ortak çalışmaları genişletiliyor

22 Aralık 2016 13:25

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü bir araya gelerek yapılacak ortak projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Aydın Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feti Karsak ve proje sorumlularını makamında ağırladı. Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Proje Sorumluları yapılan istişare toplantısında hazır bulundu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker ile Aydın KYK İl Müdürü Feti Karsak’ın bir araya geldiği toplantıda, aynı bakanlık çatısı altında bulunan iki kurumun Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, program ve projelerde iş birliği yapılarak ortak çalışma zemininin hazırlandığı vurgulandı. Ayrıca toplantıda yer alan İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi yapılması planlanan projelere kurum olarak destek verileceğini belirtti.

Aydın Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feti Karsak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı iki kurumun tek bir çatı altında ortak çalışma yapmasına katkı sağlayan ve kurumumuz tarafından öğrencilerimizin etkinliklerde ulaşımları için otobüs, öğrencilerimiz için antrenör ve etkinliklerimizde bizleri destekleyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker ise, “Aydın’da KYK İl Müdürlüğü’nün faaliyete geçtiği tarihten itibaren iki kurum tek bir çatı altında çalışmaktadır. Bu çalışma ortamımızı genişleterek iki kurumun daha fazla ortak faaliyette bulunabileceği çalışmalara imza atacağız. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimize yönelik projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ziyaretinden dolayı Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feti Karsak’a teşekkür ediyorum” dedi.



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