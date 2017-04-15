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15 Nisan 2017 09:56

Aydın’da Kutlu Doğum coşkusu yaşanacak

Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, bu yıl Kutlu Doğum Haftasının ‘Hz.

Aydın’da Kutlu Doğum coşkusu yaşanacak

15 Nisan 2017 09:56

Peygamber ve Güven Toplumu’ temasıyla kutlanacağını belirtti.


Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri hakkında bilgi veren İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, “19-25 Nisan 2017 tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi ilimiz de kutlanacak olan Kutlu Doğum Haftası için yapılacak program ve etkinliklerin hazırlığı tamamlandı. Her yıl yeni bir temanın işlendiği Kutlu Doğum Haftasında bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızca ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ konusu işlenecek.


Aydın İl Müftülüğümüzce Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle hafta içerisinde il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. İl merkezinde kutlanacak olan ana programımız 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20.30’da İl Müftülüğü Külliye Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir” dedi.




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