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Aydın'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi’nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.


Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Yarın Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, Pazar günü Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir'in batı kıyılarında ve Pazartesi sabah saatlerinde ise Edremit Körfezi ve çevresi, İzmir merkez ve çevresi ile Manisa Merkez ve Batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek su baskını, ani sel, iç kesimlerde yerel dolu yağışı ve yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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