Aydın’da kuvvetli yağış bekleniyor

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir ve Aydın çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İzmir ve Aydın çevrelerinde görülen yağışların öğleden sonra etkisini arttırarak gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli metre kareye 21 ila 50 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.