Aydın’da Lyme hastalığı konferansı düzenlendi

Konferansa ADÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serhan Sakarya konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz’ın açılış konuşmaları ile başlayan konferansta Prof. Dr. Serhan Sakarya Lyme Hastalığı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Prof. Dr. Sakarya, Lyme hastalığının gözden kaçan ve toplum tarafından nadir bilinen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek belirti ve bulguları fark edilmediğinde kronikleşebildiğini ve bu düzeyde oldukça ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Hastalığın tedavisinin olmasının önemli bir avantaj olmasına karşın, hastalığın erken evrede özellikle belirti ve bulguların ayırt edilmesi ve korunmanın çok daha önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sakarya erken tanının önemini vurguladı.

Konferansın ardından İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sakine Boyraz, katkılarından dolayı Prof. Dr. Serhan Sakarya’ya teşekkür belgesi takdim etti.