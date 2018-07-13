Aydın’da Makedonya rüzgarı esti

Uluslararası Balkan Festivali’ düzenlendi. 5 gün süren festival kapsamında Atatürk Kent Meydanı’ndaki gala gecesi ile Efeler halkı Türk ve Makedon ezgileri ile doyasıya eğlendi.

İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek ve halkların kaynaşması amacıyla bu yıl 18’incisi düzenlenen ’Uluslararası Balkan Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen festivalde Makedonya’dan gelen heyet ile dernek yönetimi ve üyeleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Makedonya Dernek Başkanı Pece Simjanovski tarafından Başkan Özakcan’a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Aynı günün akşamında Atatürk Kent Meydanı’nda yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçı ve folklor ekiplerinin katılımı ile gala gecesi düzenlendi. Geceye Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Pehlivan, Makedonya Dernek Başkanı Pece Simjanovski, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, göçmen vatandaşlar ile Efeler halkı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Pehlivan, Efeler Belediyesi ve tüm destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek tüm misafirlere iyi eğlenceler diledi.

Efeler Belediyesi olarak insan odaklı çalıştıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Balkan göçmenleri olarak nitelendirilen yurttaşlarımız Balkanlarda Osmanlı’nın hakimiyetini kaybetmesinin ardından can güvenlikleri yitirmiş olmanın sonucu olarak ülkemize göçmüşlerdir. Balkan göçmenleri bizim her şeyimizi paylaştığımız kardeşlerimiz ve dostlarımızdır. Bizim hedefimizde insan var. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, etnik yapı farklılıkları, dil, din, ırk ve mezhep ayrılıkları gözetmeden bütün Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan yurttaşlarımızı eşit sayan bir anlayışla yerel yönetim olarak görev yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da toplumuzda, halkımızın barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geleceğe umutla bakan bir toplum yaratma gayreti içerisindeyiz. Bu anlayış ve gayretimiz ile halkımızın memnuniyetini ve güvenini kazandığımızın farkındayız. Bunun mutluluğunu da Efeler Belediyesi olarak tüm personelimiz ile paylaşıyoruz. Hepinize keyifli güzel bir akşam dileyerek, tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk ve Makedon halk dansları sahnelenirken, vatandaşlar sanatçı Murat Matracı ile Grup Balkanot ve Makedon Sanatçı Tatija Stefanovska’nın seslendirdiği Türkçe ve Makedonca birbirinden hareketli parçalar ile gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Ayrıca Efeler Belediyesi ikram araçları ile gece boyunca soğuk içecek ikramı yapıldı.

Festival Makedonya’dan gelen heyetin ülke ve şehir tanıtımı kapsamında ören yerleri ve şehrin iş adamları görüşmeleri ile son buldu.