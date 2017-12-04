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04 Aralık 2017 08:58

Aydın’da ‘Mavi Şemsiye’ konulu eğitim

Aydın’ın Efeler ilçesinde eğitim programları kapsamında ‘Mavi Şemsiye’ konulu empati eğitimi düzenlendi.

Aydın’da ‘Mavi Şemsiye’ konulu eğitim

04 Aralık 2017 08:58


Aydın Gençlik Merkezi Salonunda Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Aydın Yerel Kurulu üyesi gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, eğitmen Kadir Ürker sunumun da eğitim sürecinde yapılan projelerden biri olan ‘’Gör, Hisset, Yaşa’’ isimli farkındalık ve empati eğitimi verildi.


Sivil Yaşam Derneği Aydın Yerel Kurulu Başkanı Hatice Çarboğa, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kişi ve grupların topluma dahil edilmesinin sağlanmasına yönelik proje ve yöntemlerin gençlere akranları tarafından yaygın eğitim teknikleri ile aktarıldığı Sosyal Katılım Modülüyle farklı alanlara yönelmiş gençleri bilinçlendirmeyi hedeflediğini belirti.




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