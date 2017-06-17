Aydın’da Mayıs ayında 2082 adet işyeri denetlendi

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde de, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.

İlimizde toplam, 1734 adet gıda üretim yeri,12 bin 789 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 370 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1712 adet olmak üzere toplam 2 bin 082 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Ramazan ayı münasebeti ile toplu tüketim yerleri ve fırınların denetimlerine ağırlık verilmiş olup Haziran ayında da mesai saati gözetmeksizin denetimlerimiz devam etmektedir.

Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 62 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 10 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 87 bin 712,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde 259 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek, 1 milyon 248 bin 453,51 kg kuru incir, 22 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 514 bin 446,88 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 281 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 762 bin 900,39 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleşmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mayıs ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 30 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 15 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 49 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 40 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ne kaydedilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.