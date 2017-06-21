Aydın’da Mayıs ayının şoförü ödülünü aldı

Mayıs ayında örnek davranışları ile ayın şoförü seçilen Mehmet Seçkin plaketini Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir’in elinden alırken, Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç’te ayın şoförüne altın verdi.

Aydın Şehiriçi Kooperatifinin bulunduğu Son Durak Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül töreninin bu ayki konuğu Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir oldu.

Aydın’da şehiriçi taşımacılık hizmeti veren, 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, bunca yoğun programı içerisinde bize de vakit ayırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Efeler kentinde bütün güzel işlere imza atmak için çok büyük çabalar sarf ediyor. Bizde bu konuda kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Yalçın Aydın’da günlük 3 bine yakın sefer yaptıklarını ifade ederek, “Bunların içinde tabi bizimde hatalarımız oluyordur. Hatalı karşı tarafta olsa, hem bizim şöforlerimizden hemde diğer araç sürücülerinden, yayalardan bir gülümseme hareketi yapmaları bir çok kavganın gereksiz stresin önüne geçecektir” dedi.

Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir , şoförlüğün yorucu ve stresli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “İnsana hizmet etmektesiniz. Dolayısıyla çok dikkat isteyen mesleğinizde özen göstermeniz gereken özel bir mesleğiniz var. Ne mutlu ki size Semih başkanım, Okan başkanım gibi böyle bir yönetim kadronuz var ve gelenekselleştirmişsiniz. Benim bir tek isteğim var. İnsanlara günaydın diyebilmek, bir merhaba diyebilmek iyi günler diyebilmek kadar güzel bir şey var mı ? bu herşeyi değiştiriyor. Gülümsediğiniz anda bütün sıkıntılar geçiyor. Bunu yapabilmek çok önemli bilhassa sizin meslekte. Gereksiz korna çalmamak. Bu çok önemli. Yayalara saygılı olmak, bir de yayalarında sürücülere saygılı olması çok önemli bunu vurgulamak gerekiyor. Onun için insanoğlu bazen yaşlıdır streslidir sıkıntıları vardır. Ama siz hoşgeldiniz dediğinizde herşey değişir” dedi.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise “Bir işi severek yaparsanız ömür boyu tatil yapıyormuşunuz gibi hissedersiniz kendinizi ve başarılı olursunuz. Biliyorsunuz toplum içerisinde çok önemli bir iş yapıyıoruz. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar bizler içerisindeyiz. Ve bunu hata yapmadan yapmak severek yapmak anlamına gelir. Ben Mehmet arkadşımıza hayatta başarılı olmasını diliyorum ve tebrik ediyorum. Seni her zaman başarılı göreceğimize inanıyorum” dedi.