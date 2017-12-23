Aydın’da metrekareye 26,2 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 22 Aralık 2017 Cuma saat 06.00 ile 23 Aralık 2017 Cumartesi 06.00 saatleri arasında Aydın’ın Efeler merkez ilçesinde metrekareye 26,2 kilogram yağış düştü.

Aydın’da dün akşam başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış etkili oldu. Şehrin çeşitli noktalarında da küçük çaplı su birikintileri oluşurken, sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.

Etkili olan sağanak yağışlı havanın yarın, Aydın’ın doğu ilçelerinde etkisini göstermesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının azalması ile Aydın’ın doğusunda yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi bekleniyor. Pazar günü soğuyacak havanın, hafta başından itibaren mevsim normallerine döneceği bildirildi.