Aydın'da meyve hırsızı yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meyve sebze halinden kasayla meyve çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan O.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meyve sebze halinden kasayla meyve çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan O.K. (17) polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi 680 sokaktaki meyve sebze halinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri meyve sebze halinde O.K'yı yakaladı. Kasalarla meyve çalarken suçüstü yakalanan O.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
O.K.'nin meyve dolu kasaları dışarıya çıkartırkenki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.