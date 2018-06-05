Aydın’da minik yüreklere dokunuyorlar

Aydın Gençlik Merkezi ve Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile gerçekleştirilen protokol kapsamında gönüllü gençler, köylerdeki minik yürekler ile buluşmaya devam ediyor.

Ortaklaşa gerçekleştirilen ve ismi ’’Oyuncak Kardeşliği’’ olan proje ile köy okullarındaki minik yürekler ile bir araya geliniyor. Bu kapsamda gençlik liderleri, öğretmenler ve gönüllü gençler ile Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulunda öğrenimlerine devam eden minik öğrenciler ile bir araya gelinerek projeye devam edildi.

Gerçekleştirilen okul ziyaretinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi bölümünde öğrenimlerine devam eden gönüllü gençler, okullarındaki atölye derslerinde yaptıkları oyuncakları minik yüreklere hediye ettiler.

Ayrıca gençlik liderleri de minik yürekler ile birlikte çeşitli çocuk oyunları oynayıp, unutulmaz bir gün geçirdi.