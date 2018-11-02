Aydın'da minikler Kızılayın faaliyetlerini öğrendi

Kızılay Haftası nedeniyle Aydın'da miniklere Kızılay'ın faaliyetleri ve Kızılay denilince akla ilk gelen acil durumlardaki kan ihtiyacının nasıl karşılandığını da öğrendiler.

Aydın Cumhuriyet İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Güncer Yıldırım nezaretinde Kızılay Kan istasyonuna gidip Kızılay'ın faaliyetleri ve belli bir yaşa geldikten sonra kan bağışlamanın önemi ile ilgili bilgi edindiler.

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan Kızılay Haftası kapsamında geleceğin büyüklerine Kızılay tanıtıldı. Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören Kelebekler Anasınıfı Kızılay'ın simgesini taşıyan şapkaları ile Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Kızılay istasyonuna gitti. Miniklere Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri anlayacakları şekilde anlatıldı.