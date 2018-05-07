Aydın’da mobil eğitim aracı okulları ziyaret ediyor

Mayıs ayı içerisinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bölgesine tahsis edilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait mobil eğitim aracı öğrencilere sağlık konularında eğitim verecek.Sağlık Okuryazarlığını artırma amacıyla Hasköy İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden mobil araç ve araçta görevli ilçe sağlık müdürlüğü personellerince KKKA ,sağlıklı beslenme, sigaranın zararları, akılcı ilaç kullanımı,diyabet konularında öğrencilere filmler izletilip , broşürler verildi. Ayrıca mobil eğim aracı ile okul dışında saha çalışması da yapıldı. Bu kapsamda Dünya Astım günü etkinlikleri kapsamında Nazilli Atatürk Parkında stant çalışması yapılarak, standa gelen vatandaşlara astım ve çeşitli broşürlerden verilip, bilgilendirmede bulunuldu.