Aydın’da model uçak yarışması yapıldı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’nin ortak çalışmaları ile model uçak yarışması düzenlendi. Aydın merkezde yer alan liselerin katıldığı yarışmalar Model ve Kağıt uçak olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. Öğrenciler yarışmada birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Model uçaklarını en uzun mesafeye ulaştırmak isteyen öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu mili eğitim olarak yeni bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Okulumla Sosyalleşiyorum projesi kapsamında planör yarışması düzenledik. Okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımız Aydın’daki havacılık okulundan aldıkları eğitim neticesinde okullarımızda kurs açtılar ve çocuklarımız bu eğitimi aldılar. Burada yarışmasını gördük. İnşallah hem bilim hem de havacılık noktasında yeni bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Bunları geliştirerek, önümüzdeki eğitim süreçlerinde de devam ettireceğiz” diye konuştu.

Yarışmaların ardından, Model Uçak kategorisinde Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi toplamda 34,91 metre mesafe ile birinci, Mimar Sinan MTAL toplamda 34,73 metre mesafe ile ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi toplamda 34,49 metre ile üçüncü oldu.

Kağıt Uçak kategorisinde ise Mimar Sinan MTAL’den Yiğit Karadağ 17,51 metre uçuş mesafesi ile birinci, Aydın Lisesi’nden Büşra Nur Demir 13,90 metre ile ikinci, Aydın MTAL’den Hüseyin Mert Kirazlı 13,79 metre ile üçüncü oldu.