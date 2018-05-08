Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:03

Aydın’da model uçak yarışması yapıldı

Aydın’da düzenlenen model uçak yarışmasına katılan öğrenciler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Aydın’da model uçak yarışması yapıldı

08 Mayıs 2018 14:03


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’nin ortak çalışmaları ile model uçak yarışması düzenlendi. Aydın merkezde yer alan liselerin katıldığı yarışmalar Model ve Kağıt uçak olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. Öğrenciler yarışmada birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Model uçaklarını en uzun mesafeye ulaştırmak isteyen öğrenciler kıyasıya yarıştı.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu mili eğitim olarak yeni bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Okulumla Sosyalleşiyorum projesi kapsamında planör yarışması düzenledik. Okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımız Aydın’daki havacılık okulundan aldıkları eğitim neticesinde okullarımızda kurs açtılar ve çocuklarımız bu eğitimi aldılar. Burada yarışmasını gördük. İnşallah hem bilim hem de havacılık noktasında yeni bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Bunları geliştirerek, önümüzdeki eğitim süreçlerinde de devam ettireceğiz” diye konuştu.


Yarışmaların ardından, Model Uçak kategorisinde Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi toplamda 34,91 metre mesafe ile birinci, Mimar Sinan MTAL toplamda 34,73 metre mesafe ile ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi toplamda 34,49 metre ile üçüncü oldu.


Kağıt Uçak kategorisinde ise Mimar Sinan MTAL’den Yiğit Karadağ 17,51 metre uçuş mesafesi ile birinci, Aydın Lisesi’nden Büşra Nur Demir 13,90 metre ile ikinci, Aydın MTAL’den Hüseyin Mert Kirazlı 13,79 metre ile üçüncü oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç