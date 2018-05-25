Aydın’da motosiklet kanala uçtu

Edinilen bilgiye göre, Efeler Ata Mahalesi Astim Organize Sanayi Bölgesi’nde yayaların kullandığı arıtma kanalının üstünde bulunan yarım metrelik demir köprüden motosikleti ile geçmeye çalışan Mehmet Nihat Bilge dengesini kaybederek kanala düşerek yaralandı. Bölgede bulunan bir işletmeye ait deponun güvenlik görevlisinin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Bilge düştüğü kanaldan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanaldan ağır yaralı olarak çıkarılan Bilge, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.