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25 Mayıs 2018 12:53

Aydın’da motosiklet kanala uçtu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yayaların kullandığı yarım metre genişliğindeki köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ile birlikte kanala düştü.

Aydın’da motosiklet kanala uçtu

25 Mayıs 2018 12:53


Edinilen bilgiye göre, Efeler Ata Mahalesi Astim Organize Sanayi Bölgesi’nde yayaların kullandığı arıtma kanalının üstünde bulunan yarım metrelik demir köprüden motosikleti ile geçmeye çalışan Mehmet Nihat Bilge dengesini kaybederek kanala düşerek yaralandı. Bölgede bulunan bir işletmeye ait deponun güvenlik görevlisinin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Bilge düştüğü kanaldan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanaldan ağır yaralı olarak çıkarılan Bilge, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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