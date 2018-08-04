Aydın’da motosiklet sele kapıldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin Aydın’ın güney ve doğu kesimlerinde beklenen kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısının ardından beklenen yağışlar sabah saatlerinde başladı. Özellikle Nazilli ve çevresindeki ilçelerde etkili olan yağışlar nedeniyle caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı. Bir alt geçidin tamamen suyla dolduğu yağış sırasında, park halindeki bir motosiklet sele kapıldı. Sele kapılan ve su birikintilerinin içerisinde mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İzmir Radarı ve uydu görüntülerinden alınan son verilere göre Aydın’ın Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Buharkent, Çine, Bozdoğan, Karacasu ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca devam edeceği bildirildi.