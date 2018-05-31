Aydın’da Nisan 2018 ihracat rakamları açıklandı

Şahin, geçen yıla göre Türkiye’de artışın yüzde 7,8 Aydın’da ise yüzde 8.5 olduğunu belirtti.

Hem Türkiye hem de Aydın ilinin Nisan ayı verilerini değerlendiren Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Ülkemizin ihracatı 2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında yüzde 72,3 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 67,5’egeriledi. Türkiye’nin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 2,8 artarak 161 milyar 356 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 6,1 artarak 248 milyar 20 milyon dolar olmuştur” dedi.

Aydın’da 2018 yılı Nisan ayı ihracatının, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 60 milyon 629 bin 123 dolar, ithalatın ise 1,2 artarak 22 milyon 577 bin 327dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “İlimiz ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer almıştır. 2018 Nisan ayı itibarıyla ilimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,44 ve yüzde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Nisan 2018’deki 83 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,24’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Nisan ayı itibarıyla 6,7 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 38 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Nisan ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,5 iken Aydın için bu oran yüzde 268,5 olmuştur. 2018 yılı ilk 4 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017yılına göre yüzde 4,2 artarak 224 firmaya ulaşmıştır” diye konuştu.

Aydın’da son 12 aylık dönemde ise ihracatın 736 milyon 186 bin 800dolar, geçen yıl aynı dönemde ise bu rakamın 701 milyon 988 bin 2 dolar olduğu belirten Başkan Şahin, “Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 4,9 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247 milyon 578 bin 889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 270 milyon 172 bin 137dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradanda ithalatımızın yaklaşık yüzde 9,1arttığı görülmektedir” dedi.

Başkan Şahin Aydın’dan gerçekleşen ihracatın detayları hakkında da bilgi vererek, “Nisan ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,30’unu yüksek teknolojili ürünler, yüzde 46,46’sını orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,02’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 48,22’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 4,73’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,40’ını orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 29,15’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 20,73’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Nisan ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 100 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 69,1 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, ABD, Fransa, Çin, Almanya, Romanya, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve İran oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 53,1’i yapılmıştır. Aydın’dan yapılan ihracatın Nisan ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 77,9’uimalat sanayi, yüzde 20,3’ü madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 1,7’si tarım ve ormancılık ve yüzde 0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı” diye konuştu.