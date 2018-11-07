İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da öğrenci servisi ile traktör çarpıştı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenci servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 öğrenci hafif yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrenci servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 öğrenci hafif yaralandı. Yaralanan öğrenciler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaza sabah saatlerinde Karacasu Güzelbeyli Mezarlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güzelbeyli Mahallesi'ndeki öğrencileri Geyre Mahallesi'ndeki okula taşıyan Yusuf Dere yönetimindeki öğrenci servisi ile Serdar Aymak yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada serviste bulunan 8 öğrenciden 6'sı Karacasu Entegre İlçe Hastanesi'ne kaldırılırken, tomografi çekilmesi gereken 2 öğrenci de Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.