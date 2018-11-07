Aydın'da öğrenci servisi ile traktör çarpıştı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrenci servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 öğrenci hafif yaralandı. Yaralanan öğrenciler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sabah saatlerinde Karacasu Güzelbeyli Mezarlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güzelbeyli Mahallesi'ndeki öğrencileri Geyre Mahallesi'ndeki okula taşıyan Yusuf Dere yönetimindeki öğrenci servisi ile Serdar Aymak yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada serviste bulunan 8 öğrenciden 6'sı Karacasu Entegre İlçe Hastanesi'ne kaldırılırken, tomografi çekilmesi gereken 2 öğrenci de Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.