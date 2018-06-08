Aydın’da öğrenciler karnelerini aldı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Osman Yozgatlı Ortaokulu’nda düzenlenen karne töreninde, öğrenciler karnelerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in elinden aldı. Vali Köşger ve beraberindeki protokol öğrencilerin karnelerini ve hediyelerini verdi. Vali Köşger karneleri verdikten sonra öğrencilerle yaptığı sohbette yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Osman Yozgatlı Ortaokulu 5-D sınıfı öğrencileri tarafından Vali Köşger’e Atatürk portresi hediye edildi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını başarı ile tamamladıklarını belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “175 bin öğrencimiz ve 17 bin öğretmenimiz bugün itibari ile eğitim faaliyetlerinin okul kısmı bitmiş oldu. Öğretmenlerimizin eğitimle ilgili seminer faaliyetleri var. Bu eğitim öğretim yılında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız yaz döneminde dinlendikten sonra yeni bir eğitim yılına başlayacağız. Türkiye dünya ülkeleri arasında genç nüfusu oldukça iyi ülkelerden bir tanesidir. Her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Bizim en önemli servetimiz, insanımız iyi eğitilmiş genç nüfusumuzdur. Genç nüfusumuzun daha iyi eğitilebilmesi için seviyemizin daha iyi hale gelebilmemiz için eğitimin çok önemli bir yeri vardır” dedi.

Karne dağıtım törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse katıldı.