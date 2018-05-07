Aydın’da öğrenme şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenlikleri Aydın’da yapıldı. Aydın genelinde 17 Halk Eğitimi Merkezi 42 Meslek Lisesi, 10 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 69 kurumun 3 bin 500 öğrenci ve kursiyerin görev aldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan kurumlar kendi alanlarında ürettikleri ürünleri sergileme imkanı buldu.

Şenliğin açılışının ardından program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu kurumların yapmış olduğu çalışmaları sergilemek amacıyla şenliğin düzenlendiğini ifade etti. Çandıroğlu, “İlimizde yapılan çalışmaları sergilemek amacıyla, halk eğitim merkezlerimiz, meslek liselerimiz, mesleki eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim kurumlarının kendi eğitim süreçlerini anlatan içerikleri hazırlanan stantlarda vatandaşlarımızla buluşturmak istiyorlar. Yani biz ne yapıyoruz, hangi süreçlerden geçiyor, bunları anlatmak için düzenlenen bir etkinlikteyiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Yaşam Boyu Öğrenme Şenliği ilimize ülkemize hayırlar getirsin. Bizim tek sermayemiz, insan sermayemiz. Bunu en donanımlı hale getirmek için, elimizdeki tek materyalde eğitim. İnsanımızı daha donanımlı bir hale getirebilmek için yaşam boyu öğrenmenin ayrıca önemi var. Eğitim sadece okulda sıralarda başlayıp, biten bir şey değil. Önemli olan eğitimin sürdürülebilir olması. Çünkü zaman değişiyor, çağ değişiyor, bilgiler, teknoloji değişiyor ve yeni gelişmeler oluyor. Buna insanımızın intibak etmesi için, yaşam boyu eğitimin sürdürülmesi lazım” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösterisini sundu. Halk oyunları gösterisinden sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı. Şenlikte yer alan stantların 4 gün boyunca gezilebileceği öğrenildi.