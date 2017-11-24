Aydın’da Öğretmenler Günü kutlamaları

İlk tören Aydın Valiliği Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Öğretmenler Günü etkinliği Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Aydın Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Göreve yeni başlayan öğretmenler adına Tepecik Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zeynep Aksu ve emekli olan öğretmenler adına Aydın Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcılığından emekli olan İsmail Dalkılıç konuşma yaptı. Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi izlendi. Aydın’da emekli olan öğretmenlere ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve hediyeleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı orotoryo izleyicilerden büyük alkış aldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu eğitimin amacına ulaşması için öğretmenlerin mesleklerini severek yapması gerektiğini belirterek, “ Gençlerin eğitimi devletin korunması yaşatılması ve yüceltilmesi eğitim ve genç dimağların mimarı olan öğretmenler ile mümkündür. Öğretmen inançla azimle mesleğini gurur duyarak görevini yerine getirirse eğitim amacına ulaşır” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade ederek, “Bugün gelinen noktada öğretmenlerimize çok büyük iş düşüyor. Genç nesli eğiterek ülkemizin bu potansiyele kapasiteye ulaşmasında öğretmenlerimizin çok büyük bir katkısı vardır. Öğretmenler sizden son bir hamle bekliyoruz. Bidava adamı adanmışlığı ile genç kuşakları istikbale daha iyi taşıyacak, önümüzdeki dönemde ülkemizi dünyada ilk beş arasına sokacak, dünyada hükmü geçen, saygıyla karşılaşılan, teknoloji ile çağın bilgisi ile kuşanmış geleceğe güvenle yürüyen bir ülke istiyorsak bunu imar etmede size bir misyon daha düşüyor. Nasıl Cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl adanmışlık ruhuyla bu hamleyi gerçekleştirmişsek şimdi tekrar istikbale daha iyi yürüyebilmemiz için, muasır medeniyetlerin ötesine geçmek için son bir hamleyi yapmamız gerekiyor. Bu da genç kuşakları milli birliklerini unutmadan şahlandırmanızı bekliyoruz” diye konuştu.