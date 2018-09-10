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Aydın'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Aydın’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Aydın'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


Aydın Sosyal Bilimler Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Aydın'da görev yapan öğretmenler katıldı. 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Kurban Bayramı'nda yapılan ‘Kırmızı Düdük' uygulamasının ardından, ikinci olarak Öğretmenlere Trafik Eğitimi düzenlendi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Osman Ay tarafından katılımcı öğretmenlere, trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konularında eğitim verildi. Verilen eğitimle araç kullanıcıların daha dikkatli olmasını sağlamak ve bu kurallar konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı


Eğitime Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu ve öğretmenler katıldı.

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