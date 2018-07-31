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31 Temmuz 2018 16:03

Aydın’da okul çatısı kül oldu

Aydın’ın Umurlu Mahallesindeki bir ortaokulun çatısında tadilat esnasında çıkan yangın, okulun çatısını kül etti.

Aydın’da okul çatısı kül oldu

31 Temmuz 2018 16:03


Edinilen bilgiye göre Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu’nun çatısında tadilat esnasında yangın çıktı. Tadilatta kullanılan izolasyon malzemelerin bir anda tutuşmasıyla yangın tüm çatıya yayıldı. İşçilerin yangını haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 5 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Okul çatısının tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında okulda büyük maddi zarar oluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldılar.


Mahalle sakinleri yangını korkuyla izledi


Okul çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Okulun hemen yanındaki evde ikamet eden Aynur Sakarya, “Çatıda izolasyon çalışması yapıyorlardı. Önce bir alev gördüm. Sonra tüm çatıya yayıldı. Rüzgarla birlikte birden gürledi ve yayıldı” diye konuştu.




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