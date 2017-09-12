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12 Eylül 2017 10:25

Aydın’da okul güvenliği koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın’da okul güvenliği koordinasyon toplantısı Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Konferans salonunda geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Aydın’da okul güvenliği koordinasyon toplantısı yapıldı

12 Eylül 2017 10:25


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen okul güvenliği koordinasyon toplantısında, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim-öğretim hayatına devam edebilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.


Toplantıda, okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların güvenli bir şekilde servislerle taşınması, öğrencilerin gün ışığından daha fazla istifade etmeleri konularının üzerinde duruldu.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da eğitim öğretim seviyesinin Türkiye geneli üzerinde olduğunu, çocukların yeni eğitim öğretim yılında toplumun her kesiminden tüm paydaşların katılımlarıyla güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alınacağı bir yıl geçirmeleri için her türlü tedbirin alınacağını belirtti.




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