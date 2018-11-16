Aydın'da okul sporları müsabakaları başladı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonu futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynanan müsabakalar ile başladı.

Aydın'da okullar tarafından heyecanla beklenen okullar arası spor müsabakaları genç erkekler basketbol, genç kızlar voleybol ve genç erkekler futbol müsabakaları ile başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek okul sporları müsabakaları bu yıl 38 branşta gerçekleştirilecek. Her yıl Aydın'dan binlerce öğrenci sporcunun katıldığı müsabakalar tüm ilçelerde bu yılda yoğun katılımla yapılacak.

Bu yıl 38 branşta gerçekleştirilecek okul sporları müsabakaları sonucunda takım halinde derece elde eden okullarımıza kupa, sporcularımıza ise madalya takdim edilecek. Kontenjana göre Aydın'da en iyi derece elde eden okul takımları ve sporcular ilimizi ulusal müsabakalarda temsil etmek hakkı kazanacak.

“Hoşgörülü Bir Sezon Olsun”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Mikail Kavaklı, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakalarının tüm okullar ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, hem sahada hem de tribünde hoşgörülü bir sezon geçirilmesini temenni etti. Yapılan tüm müsabakaların spor olduğunun unutulmamasına değinen Kavaklı, “müsabakaya çıkan okul takımlarımız ve sporcularımız sahada hoşgörülü bir şekilde müsabakalarını tamamlamalarını istiyoruz. Ayrıca tribünleri doldurarak okullarına destek olan öğrencilerimizin daha fazla hoşgörülü olmalarını bekliyoruz. Coşkulu okul taraftarları saygılı bir şekilde müsabakaları izleyerek takımlarını destek vermeleri gerekmektedir. Kötü tezahürat eden ve uygunsuz hareketlerde bulunan taraftarları tribünlerde görmek istemiyoruz. Aydın'da yer alan tüm okul takımlarımıza, sporcularımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve okul yönetimlerine 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı okullar sporları müsabakalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.